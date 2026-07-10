© Фото : Страница компании Adidas в социальных сетях Презентация новой формы сборной Испании (на фото: Педри)

Испанец Педри остался в запасе на четвертьфинал ЧМ против бельгийцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник Педри не вошел в стартовый состав сборной Испании на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии.

Встреча между Испанией и Бельгией пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полузащитник Педри не вошел в стартовый состав сборной Испании на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск. Педри впервые не выйдет в стартовом составе испанцев на чемпионате мира 2026 года. Победитель матча сыграет в полуфинале со сборной Франции.

В составе сборной Испании с первых минут выйдут Унаи Симон (вратарь), Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Педро Порро, Фабиан Руис, Родри (капитан), Алекс Баэна, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль и Ламин Ямаль.

У бельгийцев в запасе остался лучший бомбардир в истории национальной команды Ромелу Лукаку. С первых минут на поле выйдут Тибо Куртуа (вратарь), Брэндон Мехеле, Максим Де Кейпер, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс (капитан), Николас Раскин, Леандро Троссард, Жереми Доку, Шарль Де Кетеларе.