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В ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль погиб человек - РИА Новости, 10.07.2026
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19:51 10.07.2026 (обновлено: 20:38 10.07.2026)
В ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль погиб человек

Пасечник: в ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР при ударах беспилотников погиб один человек, трое пострадали.
  • Атаке также подверглась территория торгового продуктового предприятия в Сватово.
ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. В ЛНР при ударах беспилотников погиб человек, трое пострадали, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«

"Сегодня днем ВФУ несколько раз атаковали территорию Сватовского муниципального округа. <...> Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка. Пострадали два человека: ранена 73-летняя женщина, 73-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", — написал он на платформе "Макс".

Еще один дрон атаковал машину в черте города Сватово, пострадали 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь.
Удару подверглась и территория торгового продуктового предприятия, повреждены два грузовых автомобиля.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникПроисшествияСватово
 
 
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