В ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль погиб человек

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"Сегодня днем ВФУ несколько раз атаковали территорию Сватовского муниципального округа. <...> Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка. Пострадали два человека: ранена 73-летняя женщина, 73-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", — написал он на платформе "Макс".