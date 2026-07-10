В ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР при ударах беспилотников погиб один человек, трое пострадали.
- Атаке также подверглась территория торгового продуктового предприятия в Сватово.
ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. В ЛНР при ударах беспилотников погиб человек, трое пострадали, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
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"Сегодня днем ВФУ несколько раз атаковали территорию Сватовского муниципального округа. <...> Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка. Пострадали два человека: ранена 73-летняя женщина, 73-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", — написал он на платформе "Макс".
Еще один дрон атаковал машину в черте города Сватово, пострадали 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь.
Удару подверглась и территория торгового продуктового предприятия, повреждены два грузовых автомобиля.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18