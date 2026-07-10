Ведущие польские партии теряют поддержку избирателей, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Правящая партия "Гражданская коалиция" и крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" теряют поддержку избирателей в Польше.

Евроскептическая и националистическая партия "Конфедерация" продемонстрировала рост на 0,8 процентных пункта и замыкает тройку лидеров с 13,4% голосов.

Партия "Левые" показала наибольший рост рейтинга — на 1,7 процентных пункта и заняла четвертое место с 9,2% голосов.

ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Ведущие польские политический партии – правящая "Гражданская коалиция" и крупнейшая оппозиционная "Право и справедливость" - теряют поддержку избирателей, голоса которых уходят более мелким политсилам, свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Ведущие польские политический партии – правящая "Гражданская коалиция" и крупнейшая оппозиционная "Право и справедливость" - теряют поддержку избирателей, голоса которых уходят более мелким политсилам, свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Opinia24

"Гражданская коалиция" лидирует в опросе с 31,3% голосов. Это на 2,8 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе. " Право и справедливость " заняла второе место с 22,8% голосов. Это на 1,4 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе Opinia24. Евроскептическая и националистическая "Конфедерация" замыкает тройку лидеров с 13,4% голосов, продемонстрировав рост на 0,8 процентных пункта.

"Левые" заняли четвертое место с 9,2% респондентов, планирующих голосовать. Эта партия показала наибольший рост рейтинга - на 1,7 процентных пункта. Партия "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна также прошла бы в сейм при поддержке 8% избирателей. Ее рост составил 0,5 процентных пункта.

Входящие в правящую коалицию партии "Вместе", "Польша 2050" и "Польская народная партия" не преодолели бы необходимый избирательный порог в 5%.

Ответ "другая партия" выбрали 0,9% респондентов. 8,1% поляков до сих пор не определились с тем, за кого будут голосовать. Число таких избирателей выросло на 3,1 процентных пункта.