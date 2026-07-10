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Ведущие польские партии теряют поддержку избирателей, показал опрос - РИА Новости, 10.07.2026
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10:58 10.07.2026
Ведущие польские партии теряют поддержку избирателей, показал опрос

Opinia24: оппозиция и правящая коалиция Польши теряют поддержку избирателей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая партия "Гражданская коалиция" и крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" теряют поддержку избирателей в Польше.
  • Евроскептическая и националистическая партия "Конфедерация" продемонстрировала рост на 0,8 процентных пункта и замыкает тройку лидеров с 13,4% голосов.
  • Партия "Левые" показала наибольший рост рейтинга — на 1,7 процентных пункта и заняла четвертое место с 9,2% голосов.
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Ведущие польские политический партии – правящая "Гражданская коалиция" и крупнейшая оппозиционная "Право и справедливость" - теряют поддержку избирателей, голоса которых уходят более мелким политсилам, свидетельствуют данные последнего опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Opinia24.
"Гражданская коалиция" лидирует в опросе с 31,3% голосов. Это на 2,8 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе. "Право и справедливость" заняла второе место с 22,8% голосов. Это на 1,4 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе Opinia24. Евроскептическая и националистическая "Конфедерация" замыкает тройку лидеров с 13,4% голосов, продемонстрировав рост на 0,8 процентных пункта.
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"Левые" заняли четвертое место с 9,2% респондентов, планирующих голосовать. Эта партия показала наибольший рост рейтинга - на 1,7 процентных пункта. Партия "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна также прошла бы в сейм при поддержке 8% избирателей. Ее рост составил 0,5 процентных пункта.
Входящие в правящую коалицию партии "Вместе", "Польша 2050" и "Польская народная партия" не преодолели бы необходимый избирательный порог в 5%.
Ответ "другая партия" выбрали 0,9% респондентов. 8,1% поляков до сих пор не определились с тем, за кого будут голосовать. Число таких избирателей выросло на 3,1 процентных пункта.
Исследование проводилось 6-8 июля с использованием смешанной методики – телефонных интервью и онлайн-интервью на репрезентативной группе из 1000 взрослых поляков. Данные о погрешности не приводятся.
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