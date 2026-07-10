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США рассматривали версию о советском происхождении НЛО - РИА Новости, 10.07.2026
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18:28 10.07.2026 (обновлено: 18:29 10.07.2026)
США рассматривали версию о советском происхождении НЛО

В Пентагоне всерьез рассматривали версию об НЛО советского происхождения

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Вирджиния в США
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США рассматривали гипотезу, что НЛО над территорией страны могли быть передовыми советскими летательными аппаратами.
  • Американские аналитики считали, что Советский Союз мог догнать и даже превзойти другие страны в технологических областях, используя немецкие авиационные разработки и помощь немецких специалистов.
  • Пентагон отметил разработки советского авиаконструктора Бориса Черановского, занимавшегося конструированием самолетов типа "летающее крыло".
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты всерьез рассматривали гипотезу о том, что замеченные над территорией страны неопознанные летающие объекты могли быть передовыми советскими летательными аппаратами, выяснило РИА Новости, изучив рассекреченные документы Пентагона.
"Происхождение этих аппаратов не удается установить. Существуют две обоснованные возможности: эти объекты являются отечественными аппаратами, и в таком случае их тип или происхождение можно установить путем проверки всех запусков летательных аппаратов ... Эти объекты имеют иностранное происхождение, и в таком случае наиболее логично предположить, что они из Советского Союза", - говорится в исследовании разведки ВВС США, выпущенном в конце 1940-х годов и посвященном инцидентам с НЛО в Соединенных Штатах.
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По мнению американских аналитиков, Советский Союз, опираясь на полученные после Второй мировой войны немецкие авиационные разработки и помощь немецких специалистов, в том числе Гюнтера Бока, руководившего в Германии разработкой самолетов типа "летающее крыло", мог догнать и даже превзойти другие страны в ряде технологических областей.
"Среди проектов, рассматривавшихся немцами и, возможно, впоследствии использованных СССР, были реактивные самолеты типа "летающее крыло", конфигурация которых соответствовала описаниям некоторых объектов, замеченных в небе над Соединенными Штатами", - говорится в докладе.
При этом Пентагон также отметил разработки советского авиаконструктора Бориса Черановского, занимавшегося конструированием самолетов типа "летающее крыло".
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"Советские самолеты, созданные на основе подобных проектов, могли бы развивать скорости, близкие к околозвуковым, которые приписывают некоторым летающим объектам, или обладать в целом более высокими техническими характеристиками при условии успешной разработки (Советским Союзом - ред.) какой-либо необычной двигательной установки, например атомного двигателя", - делятся своими предположениями аналитики ВВС США.
Среди возможных целей и задач полетов "советских НЛО" над США указываются фоторазведка, проверка эффективности американских ПВО, а также подрыв уверенности США в атомной бомбе как в наиболее передовом и решающем средстве ведения войны.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.
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