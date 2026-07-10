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"Сакраменто" с Лахиным обыграл "Клипперс" в матче Летней лиги НБА - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Баскетбол
 
09:10 10.07.2026
"Сакраменто" с Лахиным обыграл "Клипперс" в матче Летней лиги НБА

"Сакраменто" с Лахиным в составе обыграл "Клипперс" в матче Летней лиги НБА

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Charlie Neibergall
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сакраменто Кингз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче Летней лиги НБА со счетом 91:85.
  • Самым результативным игроком в составе «Сакраменто» стал Эмануэл Шарп, набравший 21 очко, а у «Клипперс» — Кэм Кристи с 15 очками.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Сакраменто Кингз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 91:85 (20:22, 24:19, 26:17, 21:27) в пользу "Сакраменто", в составе которого больше всех очков набрал Эмануэл Шарп (21). У "Клипперс" самым результативным игроком стал Кэм Кристи (15).
Российский центровой "Сакраменто" Виктор Лахин провел на паркете чуть более пяти минут и сделал один подбор.
Лахину 24 года. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого россиянин присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.
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БаскетболСпортСакраменто КингзЛос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити ТандерНБА
 
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