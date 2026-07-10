"Сакраменто" с Лахиным обыграл "Клипперс" в матче Летней лиги НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Сакраменто Кингз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче Летней лиги НБА со счетом 91:85.
- Самым результативным игроком в составе «Сакраменто» стал Эмануэл Шарп, набравший 21 очко, а у «Клипперс» — Кэм Кристи с 15 очками.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Сакраменто Кингз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 91:85 (20:22, 24:19, 26:17, 21:27) в пользу "Сакраменто", в составе которого больше всех очков набрал Эмануэл Шарп (21). У "Клипперс" самым результативным игроком стал Кэм Кристи (15).
Российский центровой "Сакраменто" Виктор Лахин провел на паркете чуть более пяти минут и сделал один подбор.
Лахину 24 года. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого россиянин присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.