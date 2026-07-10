Эксперты "Росатома" обсудили на "Иннопроме" внедрение научных разработок

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ученые, вузы и бизнес должны работать в рамках системного механизма, который позволит ускорить внедрение в промышленность высокотехнологичных разработок и укрепить технологический суверенитет России, считают специалисты "Росатома", принявшие участие в деловой программе международной промышленной выставки "Иннопром-2026".

Как заявил, выступая на сессии "Единый код технологического лидерства: синхронизация науки, индустрии и молодежного техпреда", заместитель директора по операционной деятельности частного учреждения "Наука и инновации" (входит в "Росатом") Артем Вернигора, необходимо создать единый механизм взаимодействия науки, вузов и промышленности. По его словам, задача по налаживанию контактов между этими сферами уже решена, важно сделать это сотрудничество непрерывным и ориентированным на результат.

"Два-три года назад мы обсуждали, как наладить взаимодействие между вузами, институтами Российской академии наук и промышленностью. Сегодня эта задача в основном решена. Но теперь мы должны ответить на вопрос: как сделать это взаимодействие непрерывным, системным и с направленным конечным результатом? А результат – это промышленное внедрение. Именно это сегодня является одним из главных элементов для достижения технологического суверенитета. Например, механизм Единого отраслевого тематического плана госкорпорации “Росатом” позволяет не только вывести новые технологии в промышленность, но и научить молодых специалистов продвигать свои идеи в атомную отрасль. Наша задача сегодня – выстроить эту работу комплексно, чтобы каждая перспективная научная идея имела ответственного заказчика и понятный путь до внедрения", – приводятся в сообщении "Росатома" слова Вернигоры.

Участники сессии также обсудили необходимость внедрения единого языка оценки технологических проектов – от студенческих стартапов до промышленных продуктов.

В ходе сессии "Редкоземы – искры будущего для промышленности", организованной ИНТЦ Фонд "Долина Менделеева", заместитель директора по науке и инновациям АО "Гиредмет" (входит в Научный дивизион "Росатома") Константин Ивановских представил подходы к развитию отрасли редкоземельных металлов в условиях растущего спроса со стороны атомной энергетики, электроники, фотоники, электромобильности и производства магнитных материалов. Особое внимание он уделил переходу от сырьевой модели к интегрированной цепочке создания стоимости: от минерального сырья и концентратов к разделенным оксидам, металлам, сплавам, порошкам и функциональным материалам.

"Для развития редкоземельной отрасли важно не просто добывать сырье, а собирать замкнутую технологическую цепочку – от концентрата до материалов и компонентов, востребованных высокотехнологичной промышленностью, до технологий их переработки и возврата критических металлов в производственные циклы. Именно на стыке химической технологии, металлургии, материаловедения и промышленной кооперации формируется реальная добавленная стоимость", – пояснил Ивановских.

Участники дискуссии отметили, в частности, необходимость вовлечения конечных промышленных заказчиков в формирование спроса на продукцию редкоземельной отрасли.

Директор по перспективным направлениям АО "Росатом Наука" - руководитель направления научно-технического сотрудничества госкорпорации "Росатом" Екатерина Чабан в ходе сессии, , посвященной инновационной радиофармацевтике, рассказала, как наука и технологии мирного атома работают в интересах медицины.

По ее словам, сегодня “Росатом” входит в пятерку стран-лидеров по объему экспорта изотопов на глобальном рынке, поставляя изотопную продукцию в более чем 50 стран мира. Госкорпорация обладает масштабной экспериментально-технической инфраструктурой на базе 12 НИИ – это девять исследовательских ядерных реакторов, на которых нарабатывается основной объем и номенклатура радионуклидов медицинского назначения и более 700 уникальных научных установок и экспериментальных стендов.