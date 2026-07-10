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Эксперты "Росатома" обсудили на "Иннопроме" внедрение научных разработок - РИА Новости, 10.07.2026
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Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
16:59 10.07.2026
Эксперты "Росатома" обсудили на "Иннопроме" внедрение научных разработок

"Росатом" принял участие в научно-технологических сессиях на "Иннопроме"

© Фото : Пресс-служба Росатома Директор по перспективным направлениям АО "Росатом Наука" - руководитель направления научно-технического сотрудничества госкорпорации "Росатом" Екатерина Чабан
Директор по перспективным направлениям АО Росатом Наука - руководитель направления научно-технического сотрудничества госкорпорации Росатом Екатерина Чабан - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Пресс-служба Росатома
Директор по перспективным направлениям АО "Росатом Наука" - руководитель направления научно-технического сотрудничества госкорпорации "Росатом" Екатерина Чабан
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ученые, вузы и бизнес должны работать в рамках системного механизма, который позволит ускорить внедрение в промышленность высокотехнологичных разработок и укрепить технологический суверенитет России, считают специалисты "Росатома", принявшие участие в деловой программе международной промышленной выставки "Иннопром-2026".
Как заявил, выступая на сессии "Единый код технологического лидерства: синхронизация науки, индустрии и молодежного техпреда", заместитель директора по операционной деятельности частного учреждения "Наука и инновации" (входит в "Росатом") Артем Вернигора, необходимо создать единый механизм взаимодействия науки, вузов и промышленности. По его словам, задача по налаживанию контактов между этими сферами уже решена, важно сделать это сотрудничество непрерывным и ориентированным на результат.
"Два-три года назад мы обсуждали, как наладить взаимодействие между вузами, институтами Российской академии наук и промышленностью. Сегодня эта задача в основном решена. Но теперь мы должны ответить на вопрос: как сделать это взаимодействие непрерывным, системным и с направленным конечным результатом? А результат – это промышленное внедрение. Именно это сегодня является одним из главных элементов для достижения технологического суверенитета. Например, механизм Единого отраслевого тематического плана госкорпорации “Росатом” позволяет не только вывести новые технологии в промышленность, но и научить молодых специалистов продвигать свои идеи в атомную отрасль. Наша задача сегодня – выстроить эту работу комплексно, чтобы каждая перспективная научная идея имела ответственного заказчика и понятный путь до внедрения", – приводятся в сообщении "Росатома" слова Вернигоры.
Участники сессии также обсудили необходимость внедрения единого языка оценки технологических проектов – от студенческих стартапов до промышленных продуктов.
В ходе сессии "Редкоземы – искры будущего для промышленности", организованной ИНТЦ Фонд "Долина Менделеева", заместитель директора по науке и инновациям АО "Гиредмет" (входит в Научный дивизион "Росатома") Константин Ивановских представил подходы к развитию отрасли редкоземельных металлов в условиях растущего спроса со стороны атомной энергетики, электроники, фотоники, электромобильности и производства магнитных материалов. Особое внимание он уделил переходу от сырьевой модели к интегрированной цепочке создания стоимости: от минерального сырья и концентратов к разделенным оксидам, металлам, сплавам, порошкам и функциональным материалам.
"Для развития редкоземельной отрасли важно не просто добывать сырье, а собирать замкнутую технологическую цепочку – от концентрата до материалов и компонентов, востребованных высокотехнологичной промышленностью, до технологий их переработки и возврата критических металлов в производственные циклы. Именно на стыке химической технологии, металлургии, материаловедения и промышленной кооперации формируется реальная добавленная стоимость", – пояснил Ивановских.
Участники дискуссии отметили, в частности, необходимость вовлечения конечных промышленных заказчиков в формирование спроса на продукцию редкоземельной отрасли.
Директор по перспективным направлениям АО "Росатом Наука" - руководитель направления научно-технического сотрудничества госкорпорации "Росатом" Екатерина Чабан в ходе сессии, , посвященной инновационной радиофармацевтике, рассказала, как наука и технологии мирного атома работают в интересах медицины.
По ее словам, сегодня “Росатом” входит в пятерку стран-лидеров по объему экспорта изотопов на глобальном рынке, поставляя изотопную продукцию в более чем 50 стран мира. Госкорпорация обладает масштабной экспериментально-технической инфраструктурой на базе 12 НИИ – это девять исследовательских ядерных реакторов, на которых нарабатывается основной объем и номенклатура радионуклидов медицинского назначения и более 700 уникальных научных установок и экспериментальных стендов.
"Научный дивизион госкорпорации "Росатом" ставит перед собой задачу не только наращивать производство и расширять номенклатуру разновидностей широко применяемых в мире видов изотопной продукции, но и развивать компетенции в сторону высокого технологического передела и создания сложных, полностью отечественных, современных радиофармацевтических лекарственных препаратов для ядерной медицины. С этой целью в Обнинске на площадке АО "НИФХИ имени Л.Я. Карпова" при поддержке Минпромторга России ведется строительство завода по производству радиофармацевтических лекарственных препаратов по стандартам надлежащей производственной практики (GMP)", - сообщила Чабан.
 
Время наукиИннопромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ОбнинскНаука и инновацииРоссийская академия наук
 
 
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