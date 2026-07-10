Rolling Stones выпустила новый альбом

Выход альбома группа анонсировала у себя в соцсетях в начале мая.

"Новый альбом группы наполнен блюзовым настроением, непринужденными ритмами и ветеранским озорством, которые напоминают всем, почему они остаются одной из самых неприкасаемых сил в музыке", - написала об альбоме официальная британская организация Official Charts Company, которая занимается составлением музыкальных хит-парадов.