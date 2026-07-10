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Rolling Stones выпустила новый альбом - РИА Новости, 10.07.2026
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Культура
 
11:22 10.07.2026 (обновлено: 11:24 10.07.2026)
Rolling Stones выпустила новый альбом

Британская группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues

© AP Photo / Evan AgostiniРонни Вуд, Мик Джаггер и Кит Ричардс на презентации альбома The Rolling Stones "Foreign Tongues"
Ронни Вуд, Мик Джаггер и Кит Ричардс на презентации альбома The Rolling Stones Foreign Tongues - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Evan Agostini
Ронни Вуд, Мик Джаггер и Кит Ричардс на презентации альбома The Rolling Stones "Foreign Tongues"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская рок-группа Rolling Stones выпустила свой 25-й студийный альбом под названием Foreign Tongues.
  • В создании альбома приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит, Бруно Марс и Чед Смит, а продюсером выступил Эндрю Уотт.
  • Official Charts Company охарактеризовала новый альбом как наполненный блюзовым настроением, непринужденными ритмами и ветеранским озорством.
ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости. Британская рок-группа Rolling Stones выпустила свой 25-й студийный альбом по названием Foreign Tongues ("Иностранные языки"), свидетельствуют данные стриминговых платформ.
© Rolling StonesАльбом Foreign Tongues
Альбом Foreign Tongues - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Rolling Stones
Альбом Foreign Tongues
Выход альбома группа анонсировала у себя в соцсетях в начале мая.
Альбом 10 июля появился на стриминговых платформах, а также в продаже на физических носителях. В нем 14 песен, его общая продолжительность – 1 час 2 минуты. В создании альбома приняли участие такие легенды рока, как Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит, Бруно Марс и Чед Смит. Продюсером альбома выступил Эндрю Уотт, который также продюсировал прошлый альбом группы, вышедший в 2023 году.
"Новый альбом группы наполнен блюзовым настроением, непринужденными ритмами и ветеранским озорством, которые напоминают всем, почему они остаются одной из самых неприкасаемых сил в музыке", - написала об альбоме официальная британская организация Official Charts Company, которая занимается составлением музыкальных хит-парадов.
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