В Мурманске неравнодушные люди собрали деньги для помощи океанариуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Семь сотрудников Мурманского океанариума получили зарплату за период с февраля по май благодаря сбору средств от неравнодушных людей и организаций.

Директор океанариума Ирина Коротыш сообщила, что задолженность по зарплате выплачена в полном объеме, но зарплата за июнь еще не выплачена.

Власти региона помогают океанариуму, чтобы он смог начать проводить представления и самостоятельно зарабатывать деньги.

МУРМАНСК, 10 июл – РИА Новости. Семь сотрудников Мурманского океанариума, который не может продолжать работу из-за отсутствия лицензии, получили зарплату за период с февраля по май, чуть больше 2,5 миллиона рублей на покрытие долга помогли собрать неравнодушные люди и организации, сообщила РИА Новости директор океанариума Ирина Коротыш.

Второго июня сотрудники Мурманского океанариума опубликовали в соцсетях открытое обращение к губернатору региона с просьбой помочь решить накопившиеся проблемы, в том числе с задолженностью по зарплате. Океанариум лишился лицензии в 2022 году из-за изменившегося законодательства, с тех пор представления не проводятся. Собственник находится в СИЗО Москвы . Глава региона Андрей Чибис 22 июня призвал коллег и депутатов помочь океанариуму и сам перечислил средства.

"Зарплату нам выплатили добрые люди. У нас задолженность была с февраля по май, сейчас у нас уже текущая задолженность есть, но долги выплачены всем в полном объеме. Для нас собрали чуть более 2,5 миллионов", - сказала Коротыш.

Она пояснила, что сейчас не выплачена зарплата за июнь, но этот вопрос находится в стадии решения. Океанариум, напомнила директор, коммерческое предприятие, однако власти, по ее словам, помогают тем, чем могут в данной ситуации, чтобы оздоровить организацию, и океанариум смог начать проводить представления и самостоятельно зарабатывать деньги.

Коротыш уточнила, что помогали не только мурманчане, местные организации и компании, средства перечисляли организации Санкт-Петербурга. Сейчас сбор продолжается. За счет собранных денег удалось приобрести морозильную камеру для рыбы, триммер для покоса травы. Помогают океанариуму и делами – специалисты по ремонту приходят в учреждение и бесплатно выполняют работы.

"Откликались все неравнодушные и поэтому мы думаем, что раз столько народу откликнулось, все-таки наше заведение нужно", - отметила директор.

Она добавила, что для открытия океанариума еще осталось провести некоторые виды работ внутри и снаружи здания, чтобы можно было получить лицензию и начать выступления.

Как сообщили в Ленинском районном суде Мурманска, где были рассмотрены гражданские дела по искам прокурора, "в процессе рассмотрения дела ответчиком в добровольном порядке выплачена задолженность по заработной плате".