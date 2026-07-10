Россиянина, обвиняемого в мошенничестве, задержали в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в мошенничестве и находившийся в международном розыске по линии Интерпола, задержан в московском аэропорту Домодедово после депортации из США, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, в 2007-2008 годах фигурант получил от двух граждан денежные средства по договорам займа, однако не выполнил обязательства по их возврату. После возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере он покинул Россию и был объявлен в международный розыск по инициативе МВД по Дагестану.