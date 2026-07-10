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Россиянина, обвиняемого в мошенничестве, задержали в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 10.07.2026
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22:06 10.07.2026 (обновлено: 23:19 10.07.2026)
Россиянина, обвиняемого в мошенничестве, задержали в аэропорту Домодедово

Ирина Волк: В аэропорту Домодедово задержали депортированного из США россиянина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Домодедово
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В московском аэропорту Домодедово задержан россиянин, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере.
  • Он был депортирован из США.
  • Уголовное дело было возбуждено в 2007–2008 годах по статье о мошенничестве в крупном размере после того, как фигурант не выполнил обязательства по возврату заемных денежных средств.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в мошенничестве и находившийся в международном розыске по линии Интерпола, задержан в московском аэропорту Домодедово после депортации из США, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня на территории московского аэропорта Домодедово имени Ломоносова полицейские задержали депортированного из США россиянина, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере. <…> Благодаря взаимодействию российских и американских правоохранительных органов фигурант депортирован в Российскую Федерацию и задержан", — сказала Волк.
По предварительным данным, в 2007-2008 годах фигурант получил от двух граждан денежные средства по договорам займа, однако не выполнил обязательства по их возврату. После возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере он покинул Россию и был объявлен в международный розыск по инициативе МВД по Дагестану.
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СШАРоссияРеспублика ДагестанИрина ВолкДомодедово (аэропорт)Интерпол
 
 
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