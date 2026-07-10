Россиянина, обвиняемого в мошенничестве, задержали в аэропорту Домодедово

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В московском аэропорту Домодедово задержан россиянин, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере.
- Он был депортирован из США.
- Уголовное дело было возбуждено в 2007–2008 годах по статье о мошенничестве в крупном размере после того, как фигурант не выполнил обязательства по возврату заемных денежных средств.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в мошенничестве и находившийся в международном розыске по линии Интерпола, задержан в московском аэропорту Домодедово после депортации из США, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня на территории московского аэропорта Домодедово имени Ломоносова полицейские задержали депортированного из США россиянина, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере. <…> Благодаря взаимодействию российских и американских правоохранительных органов фигурант депортирован в Российскую Федерацию и задержан", — сказала Волк.
По предварительным данным, в 2007-2008 годах фигурант получил от двух граждан денежные средства по договорам займа, однако не выполнил обязательства по их возврату. После возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере он покинул Россию и был объявлен в международный розыск по инициативе МВД по Дагестану.