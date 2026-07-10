Топливо для АПК обеспечивается в приоритетном порядке, сообщил Минсельхоз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщил Минсельхоз России.
- Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива для АПК.
- ФАС продолжает мониторинг цен на топливо и проверки обоснованности изменения стоимости ГСМ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщил Минсельхоз России.
Глава ведомства Оксана Лут провела совещание по обеспечению АПК топливом. В нем приняли участие представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и региональных органов управления АПК.
"Потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.
В Минсельхозе заявили, что Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива.
"Сейчас основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до аграриев. Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке", - добавили там.
Помимо этого, со стороны ФАС продолжаются мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости ГСМ.
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8 июля, 20:08