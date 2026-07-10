Топливо для АПК обеспечивается в приоритетном порядке, сообщил Минсельхоз

"Потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

"Сейчас основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до аграриев. Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке", - добавили там.