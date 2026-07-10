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Пожар в ангаре в Петербурге локализовали - РИА Новости, 10.07.2026
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15:20 10.07.2026 (обновлено: 17:59 10.07.2026)
Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

МЧС: пожар в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга локализован

© МЧС Санкт-Петербурга/MAXЛиквидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге. 10 июля 2026
Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© МЧС Санкт-Петербурга/MAX
Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в ангаре размером 12 на 50 метров в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел по всей площади здания.
  • Пожар был локализован, открытого горения нет, пострадавших не было, к ликвидации привлекли восемь единиц техники и 36 человек от МЧС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге локализован, сообщило городское ГУМЧС РФ.
Пожар произошел в Колпинском районе. В ангаре размером 12 на 50 метров происходит горение по всей площади.
"В 14.55 пожар локализован, ликвидация открытого горения, ранг пожара понижен до №1. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены от МЧС: 8 единиц техники и 36 человек.
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