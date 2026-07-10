Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в ангаре размером 12 на 50 метров в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел по всей площади здания.
- Пожар был локализован, открытого горения нет, пострадавших не было, к ликвидации привлекли восемь единиц техники и 36 человек от МЧС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге локализован, сообщило городское ГУМЧС РФ.
Пожар произошел в Колпинском районе. В ангаре размером 12 на 50 метров происходит горение по всей площади.
"В 14.55 пожар локализован, ликвидация открытого горения, ранг пожара понижен до №1. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены от МЧС: 8 единиц техники и 36 человек.