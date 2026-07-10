Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге локализован, сообщило городское ГУМЧС РФ.

"В 14.55 пожар локализован, ликвидация открытого горения, ранг пожара понижен до №1. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.