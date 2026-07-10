В Петербурге загорелся ангар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в ангаре размером 12 на 50 метров.
- К ликвидации пожара привлечено восемь единиц техники и 36 человек от МЧС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге, площадь пожара уточняется, сообщило городское ГУМЧС РФ.
Пожар произошел в Колпинском районе Петербурга.
"Происходит горение в ангаре размером 12 на 50 метров. Площадь пожара уточняется. В 14.12 ранг пожара повышен до номера 1Бис. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 36 человек.