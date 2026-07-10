Мбаппе объяснил, почему не смог реализовать пенальти в ворота Марокко

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"Я не лучшим образом пробил этот пенальти. Но ситуация была сложной: возникла путаница с арбитром. Он сказал мне, что пенальти назначен. Я приготовился бить, но он снова подошел ко мне и сказал, что пенальти уже нет... Я позволил себе отвлечься и потерял концентрацию", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.