Мбаппе объяснил, почему не смог реализовать пенальти в ворота Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заявил, что потерял концентрацию при пробитии пенальти из-за долгого просмотра эпизода судейской бригадой.
- В ночь на пятницу сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0, Мбаппе забил мяч и отдал голевую передачу, но не реализовал пенальти и был признан лучшим игроком матча.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе, комментируя свой незабитый пенальти в матче чемпионата мира против команды Марокко, заявил, что потерял концентрацию из-за долгого просмотра эпизода судейской бригадой.
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"Я не лучшим образом пробил этот пенальти. Но ситуация была сложной: возникла путаница с арбитром. Он сказал мне, что пенальти назначен. Я приготовился бить, но он снова подошел ко мне и сказал, что пенальти уже нет... Я позволил себе отвлечься и потерял концентрацию", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.
В полуфинале чемпионата мира французы 14 июля сыграют с победителем встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.