Экс-игрок НБА перешел в "Парму"

30-летний разыгрывающий защитник и клуб заключили соглашение по схеме "1+1". В прошедшем сезоне он выступал в составе краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" и провел 42 матча при средних показателях 13,1 очка, 2,3 подбора, 3,6 передачи и 1,5 перехвата за 23,5 минуты игрового времени.