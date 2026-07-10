Экс-игрок НБА перешел в "Парму"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джеремайя Мартин стал игроком пермской "Пармы".
- Разыгрывающий защитник и клуб заключили соглашение по схеме "1+1".
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Американский баскетболист Джеремайя Мартин стал игроком пермской "Пармы", сообщается на официальном сайте клуба Единой лиги ВТБ.
30-летний разыгрывающий защитник и клуб заключили соглашение по схеме "1+1". В прошедшем сезоне он выступал в составе краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" и провел 42 матча при средних показателях 13,1 очка, 2,3 подбора, 3,6 передачи и 1,5 перехвата за 23,5 минуты игрового времени.
В сезоне-2024/25 американец играл за екатеринбургский "Уралмаш" и по итогам регулярного чемпионата получил приз лучшему снайперу, а также стал обладателем Кубка России. Кроме того, он выступал за красноярский "Енисей". В активе американца 21 матч в регулярных чемпионатах и плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Бруклин Нетс" и "Кливленд Кавальерс".
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