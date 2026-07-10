Россияне могут заселиться в отель с помощью платформы "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне могут заселиться в отель, предъявив цифровой ID в национальной платформе «Макс».

Для заселения необходимо установить платформу «Макс» и создать цифровой ID в профиле.

Цифровое заселение доступно в отелях, которые подключили такую возможность, и гражданам РФ нужно узнать об этом заранее.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне теперь могут заселиться в отель без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID с помощью национальной платформы "Макс", говорится в сообщении от "Госуслуг", поступившем корреспонденту РИА Новости.

"Заселиться в отель теперь можно без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID в мессенджере Max", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для заселения необходимо установить национальную платформу "Макс", далее создать цифровой ID в профиле. При желании заселиться в отель таким образом, на стойке регистрации необходимо сказать об этом сотруднику отеля. "Покажите цифровой ID сотруднику отеля. Он подскажет дальнейшие действия", - добавили там.

Отмечается, что цифровое заселение доступно в отелях, которые уже подключили такую возможность, однако гражданам необходимо узнать это заранее до поездки. "Воспользоваться сервисом могут граждане РФ - для себя и своих несовершеннолетних детей", - отмечается в сообщении.

Ранее в июле вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников протестировали систему заселения в отель в Москве с использованием национальной платформы "Макс", с 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность.