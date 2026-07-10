Рейтинг@Mail.ru
Макгрегор заявил, что завершит поединок с Холлоуэем за десять секунд - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
11:04 10.07.2026 (обновлено: 13:28 10.07.2026)
Макгрегор заявил, что завершит поединок с Холлоуэем за десять секунд

Макгрегор о бое с Холлоуэем: я уничтожу его за 10 секунд, и он завершит карьеру

© UFC Конор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© UFC
Конор Макгрегор. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конор Макгрегор заявил, что завершит поединок против Макса Холлоуэя за 10 секунд, после чего его оппонент будет вынужден завершить карьеру.
  • Бой между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем состоится 11 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 329.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил, что завершит поединок против американца Макса Холлоуэя за 10 секунд, после чего его оппонент будет вынужден завершить карьеру.
Макгрегор 11 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 329 проведет поединок против бывшего обладателя титула в полулегком весе - Холлоуэя. Ранее спортсмены уже встречались в 2013 году, тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей.
UFC
12 июля 2026 • начало в 06:30
Бой не начался
Конор МакгрегорИрландия
Макс ХоллоуэйСША
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Он даже не представляет, в какой он опасности. В субботу вечером он завершит карьеру. Я могу уничтожить Макса за 10 секунд. Я и за три секунды вырубал. Если мы зайдем в эти глубокие воды, он окажется в большой беде", - заявил Макгрегор на пресс-конференции, видео которой опубликовал аккаунт Championship Rounds в соцсети Х.
Макгрегору 37 лет, на счету бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 22 победы и шесть поражений в ММА. Предстоящий поединок станет для ирландца первым спустя пять лет. Последний поединок Макгрегор провел в июле 2021-го, проиграв из-за перелома ноги американцу Дастину Порье.
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Макгрегор назвал себя величайшим бойцом со времен Брюса Ли
8 июля, 13:39
 
ЕдиноборстваСпортЛас-ВегасКонор МакгрегорМакс ХоллоуэйДастин ПорьеUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала