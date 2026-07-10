Макгрегор заявил, что завершит поединок с Холлоуэем за десять секунд

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил, что завершит поединок против американца Макса Холлоуэя за 10 секунд, после чего его оппонент будет вынужден завершить карьеру.

"Он даже не представляет, в какой он опасности. В субботу вечером он завершит карьеру. Я могу уничтожить Макса за 10 секунд. Я и за три секунды вырубал. Если мы зайдем в эти глубокие воды, он окажется в большой беде", - заявил Макгрегор на пресс-конференции, видео которой опубликовал аккаунт Championship Rounds в соцсети Х.