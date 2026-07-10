Макгрегор заявил, что завершит поединок с Холлоуэем за десять секунд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конор Макгрегор заявил, что завершит поединок против Макса Холлоуэя за 10 секунд, после чего его оппонент будет вынужден завершить карьеру.
- Бой между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем состоится 11 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 329.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил, что завершит поединок против американца Макса Холлоуэя за 10 секунд, после чего его оппонент будет вынужден завершить карьеру.
Макгрегор 11 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 329 проведет поединок против бывшего обладателя титула в полулегком весе - Холлоуэя. Ранее спортсмены уже встречались в 2013 году, тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей.
12 июля 2026 • начало в 06:30
Бой не начался
Конор МакгрегорИрландия
Макс ХоллоуэйСША
"Он даже не представляет, в какой он опасности. В субботу вечером он завершит карьеру. Я могу уничтожить Макса за 10 секунд. Я и за три секунды вырубал. Если мы зайдем в эти глубокие воды, он окажется в большой беде", - заявил Макгрегор на пресс-конференции, видео которой опубликовал аккаунт Championship Rounds в соцсети Х.
Макгрегору 37 лет, на счету бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 22 победы и шесть поражений в ММА. Предстоящий поединок станет для ирландца первым спустя пять лет. Последний поединок Макгрегор провел в июле 2021-го, проиграв из-за перелома ноги американцу Дастину Порье.