В Калининграде начались переговоры делегаций России и МАГАТЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде начался очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ.
- Главной темой консультаций будет ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара на фоне усиления атак со стороны ВСУ.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ начался в Калининграде, сообщил источник РИА Новости.
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"Межведомственные консультации начались", - сказала собеседница агентства.
Главной темой нынешних консультаций, как сообщалось, будет ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара на фоне усиления атак со стороны ВСУ. Предыдущий раунд переговоров прошел в марте нынешнего года в Москве.