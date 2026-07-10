В Калининграде начались переговоры делегаций России и МАГАТЭ

Главной темой нынешних консультаций, как сообщалось, будет ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара на фоне усиления атак со стороны ВСУ. Предыдущий раунд переговоров прошел в марте нынешнего года в Москве.