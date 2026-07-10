Лихачев поблагодарил Гросси за положительную оценку позиции "Росатома"

"Я благодарен господину генеральному директору за то, что он несколько недель назад назвал позицию "Росатома" по "Бушеру" разумной. Это было и для нас это важно", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.