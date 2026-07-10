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Лихачев поблагодарил Гросси за положительную оценку позиции "Росатома" - РИА Новости, 10.07.2026
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16:12 10.07.2026
Лихачев поблагодарил Гросси за положительную оценку позиции "Росатома"

Лихачев поблагодарил Гросси за признание позиции РФ по АЭС "Бушер" разумной

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев поблагодарил руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси за положительную оценку позиции госкорпорации по иранской АЭС «Бушер».
  • Рафаэль Гросси назвал действия «Росатома» по АЭС «Бушер» в период ударов Израиля и США по Ирану разумными.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев поблагодарил руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси за то, что он назвал разумной позицию госкорпорации по иранской АЭС "Бушер".
Ранее Гросси в интервью РИА Новости заявил, что действия "Росатома" по АЭС "Бушер" в период ударов Израиля и США по Ирану были разумными и соответствовали обстановке.
"Я благодарен господину генеральному директору за то, что он несколько недель назад назвал позицию "Росатома" по "Бушеру" разумной. Это было и для нас это важно", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Гросси призвал все стороны к сдержанности по отношению к АЭС "Бушер"
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