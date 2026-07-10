Лихачев поблагодарил Гросси за положительную оценку позиции "Росатома"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев поблагодарил руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси за положительную оценку позиции госкорпорации по иранской АЭС «Бушер».
- Рафаэль Гросси назвал действия «Росатома» по АЭС «Бушер» в период ударов Израиля и США по Ирану разумными.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев поблагодарил руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси за то, что он назвал разумной позицию госкорпорации по иранской АЭС "Бушер".
"Я благодарен господину генеральному директору за то, что он несколько недель назад назвал позицию "Росатома" по "Бушеру" разумной. Это было и для нас это важно", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.