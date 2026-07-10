Лихачев: МАГАТЭ своим присутствием помогло завершить ремонт ЛЭП на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники МАГАТЭ обеспечили спокойное завершение ремонта ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС своим присутствием.
- Ремонтные работы проходили в режиме тишины с 4 по 20 июня.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники МАГАТЭ своим присутствием обеспечили спокойное завершение ремонта ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Во время последнего режима тишины, он проходил с 4 по 20 июня для ремонта Днепровской станции. 5 июня с утра была провокация, был прилет, пострадали пять наших военных инженеров. И в ответ на это работники МАГАТЭ лично вышли на это разминирование и фактически своим присутствием обеспечили отсутствие дальнейших провокаций, и с нашей стороны все ремонтные работы на днепровской линии были завершены", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.