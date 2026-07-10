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Лихачев: МАГАТЭ своим присутствием помогло завершить ремонт ЛЭП на ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2026
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15:17 10.07.2026 (обновлено: 15:43 10.07.2026)

Лихачев: МАГАТЭ своим присутствием помогло завершить ремонт ЛЭП на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники МАГАТЭ обеспечили спокойное завершение ремонта ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС своим присутствием.
  • Ремонтные работы проходили в режиме тишины с 4 по 20 июня.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники МАГАТЭ своим присутствием обеспечили спокойное завершение ремонта ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Во время последнего режима тишины, он проходил с 4 по 20 июня для ремонта Днепровской станции. 5 июня с утра была провокация, был прилет, пострадали пять наших военных инженеров. И в ответ на это работники МАГАТЭ лично вышли на это разминирование и фактически своим присутствием обеспечили отсутствие дальнейших провокаций, и с нашей стороны все ремонтные работы на днепровской линии были завершены", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Михаил Ульянов: МАГАТЭ должно жестче реагировать на угрозы ЗАЭС
Вчера, 08:00
 
МАГАТЭРоссияКалининградАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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