Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде

Прилетов на АЭС "Бушер" не было, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ударов по территории АЭС "Бушер" не было.

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Удары по провинции Бушер в Иране наносились, но прилетов на территорию станции АЭС "Бушер" не было, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.

"По нашей информации, удары по провинции Бушер наносились, но прилетов на территорию станции не было - это не подтверждается нашими коллегами, которые там остаются", - сказал Лихачев журналистам.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.