Прилетов на АЭС "Бушер" не было, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ударов по территории АЭС "Бушер" не было.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Удары по провинции Бушер в Иране наносились, но прилетов на территорию станции АЭС "Бушер" не было, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"По нашей информации, удары по провинции Бушер наносились, но прилетов на территорию станции не было - это не подтверждается нашими коллегами, которые там остаются", - сказал Лихачев журналистам.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.