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Прилетов на АЭС "Бушер" не было, заявил Лихачев - РИА Новости, 10.07.2026
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15:14 10.07.2026 (обновлено: 15:36 10.07.2026)
Прилетов на АЭС "Бушер" не было, заявил Лихачев

Лихачев: прилетов на АЭС "Бушер" не было

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ударов по территории АЭС "Бушер" не было.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Удары по провинции Бушер в Иране наносились, но прилетов на территорию станции АЭС "Бушер" не было, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
"По нашей информации, удары по провинции Бушер наносились, но прилетов на территорию станции не было - это не подтверждается нашими коллегами, которые там остаются", - сказал Лихачев журналистам.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
МАГАТЭ не фиксирует атак на АЭС "Бушер" в Иране, заявил Гросси
Вчера, 15:15
 
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