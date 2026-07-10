С середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Шестеро погибли и 43 человека ранены с середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.