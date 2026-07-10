Рейтинг@Mail.ru
С середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 10.07.2026 (обновлено: 15:15 10.07.2026)
С середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек

Лихачев: с середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С середины марта в Энергодаре погибли шесть человек и 43 получили ранения от ударов ВСУ, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Шестеро погибли и 43 человека ранены с середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий за время с последней консультации с середины марта текущего года... Всего за эти месяцы погибли шесть человек, ранено 43 человека. Это, в том числе, и нынешние, и бывшие работники Запорожской атомной электростанции, и члены семей", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
ВСУ с дрона начали транслировать угрозы в адрес жителей Энергодара
9 июля, 14:55
 
ЭнергодарАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала