С середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре погибли шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С середины марта в Энергодаре погибли шесть человек и 43 получили ранения от ударов ВСУ, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Шестеро погибли и 43 человека ранены с середины марта от ударов ВСУ в Энергодаре, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий за время с последней консультации с середины марта текущего года... Всего за эти месяцы погибли шесть человек, ранено 43 человека. Это, в том числе, и нынешние, и бывшие работники Запорожской атомной электростанции, и члены семей", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.