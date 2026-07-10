ЗАЭС с середины марта пережила более 460 атак дронов ВСУ, заявил Лихачев

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС с середины марта 2026 года пережила более 460 атак украинских БПЛА и более 15 ударов украинской артиллерии, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.