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ЗАЭС с середины марта пережила более 460 атак дронов ВСУ, заявил Лихачев - РИА Новости, 10.07.2026
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15:00 10.07.2026 (обновлено: 16:46 10.07.2026)
ЗАЭС с середины марта пережила более 460 атак дронов ВСУ, заявил Лихачев

Лихачев: ЗАЭС с середины марта пережила более 460 атак украинских беспилотников

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС с середины марта 2026 года пережила более 460 атак украинских БПЛА и более 15 ударов украинской артиллерии, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
  • Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в Калининграде.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС с середины марта 2026 года пережила более 460 атак украинских БПЛА и более 15 ударов украинской артиллерии, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий за время с последней консультации, с середины марта текущего года. Хотел бы подчеркнуть, что по самым скромным оценкам за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии", — сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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