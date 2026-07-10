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Россия и МАГАТЭ обсудили эффективность освещения обстановки на ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2026
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14:50 10.07.2026 (обновлено: 15:02 10.07.2026)
Россия и МАГАТЭ обсудили эффективность освещения обстановки на ЗАЭС

"Росатом": Россия и МАГАТЭ обсудили эффективность освещения обстановки на ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде прошел очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ.
  • Обсуждались вопросы постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, их ротаций и повышения эффективности информационного взаимодействия по освещению обстановки на станции и в Энергодаре.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. России и МАГАТЭ на межведомственных консультациях обсудили повышение эффективности информационного взаимодействия по освещению реальной обстановки на ЗАЭС, сообщил "Росатом".
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
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"На встрече были затронуты вопросы постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на станции, их регулярных ротаций, включая конкретные шаги по повышению эффективности информационного взаимодействия по освещению реальной обстановки на ЗАЭС и в городе Энергодаре", - говорится в сообщении.

Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Михаил Ульянов: МАГАТЭ должно жестче реагировать на угрозы ЗАЭС
Вчера, 08:00
 
РоссияМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"КалининградАлексей ЛихачевРафаэль Гросси
 
 
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