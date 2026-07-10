Россия и МАГАТЭ обсудили эффективность освещения обстановки на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде прошел очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ.
- Обсуждались вопросы постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, их ротаций и повышения эффективности информационного взаимодействия по освещению обстановки на станции и в Энергодаре.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. России и МАГАТЭ на межведомственных консультациях обсудили повышение эффективности информационного взаимодействия по освещению реальной обстановки на ЗАЭС, сообщил "Росатом".
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"На встрече были затронуты вопросы постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на станции, их регулярных ротаций, включая конкретные шаги по повышению эффективности информационного взаимодействия по освещению реальной обстановки на ЗАЭС и в городе Энергодаре", - говорится в сообщении.