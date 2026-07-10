В отсутствие осуждения Киев идет на безрассудные действия, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку действиям Киева в отношении ЗАЭС.
- Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в Калининграде, делегации возглавляли главы «Росатома» и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия в отношении ЗАЭС и Энергодара, сообщила госкорпорация "Росатом".
"В этой связи Алексей Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС. Он подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия", - говорится в сообщении.
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