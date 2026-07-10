В отсутствие осуждения Киев идет на безрассудные действия, заявил Лихачев

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия в отношении ЗАЭС и Энергодара, сообщила госкорпорация "Росатом".

"В этой связи Алексей Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС. Он подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия", - говорится в сообщении.