Рейтинг@Mail.ru
Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку атакам ВСУ по ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 10.07.2026 (обновлено: 15:01 10.07.2026)
Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку атакам ВСУ по ЗАЭС

Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать оценку преступлениям Киева в отношении ЗАЭС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку действиям киевского режима в отношении ЗАЭС.
  • В Калининграде прошел очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС, сообщила госкорпорация "Росатом".
"В этой связи Алексей Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС. Он подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия", - говорится в сообщении.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Россия и МАГАТЭ обсудили эффективность освещения обстановки на ЗАЭС
Вчера, 14:50
 
МАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреРоссияКиевКалининградРафаэль ГроссиАлексей Лихачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала