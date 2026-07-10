Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку атакам ВСУ по ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку действиям киевского режима в отношении ЗАЭС.
- В Калининграде прошел очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лихачев вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС, сообщила госкорпорация "Росатом".
"В этой связи Алексей Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС. Он подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия", - говорится в сообщении.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.