Лихачев рассказал о работе по оформлению лицензии на два энергоблока ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Идет работа по оформлению лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию третьего и шестого энергоблоков Запорожской АЭС.
- Переговоры по этому вопросу прошли в Калининграде между делегациями России и МАГАТЭ.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Идет работа по оформлению лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию третьего и шестого энергоблоков Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Сейчас в стадии оформления работа по третьему и шестому энергоблокам Запорожской атомной электростанции. В этом смысле у нас нет никаких сомнений и в готовности персонала, и в технических условиях безопасного состояния Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.