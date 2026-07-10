Лихачев рассказал о работе по оформлению лицензии на два энергоблока ЗАЭС

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"Сейчас в стадии оформления работа по третьему и шестому энергоблокам Запорожской атомной электростанции. В этом смысле у нас нет никаких сомнений и в готовности персонала, и в технических условиях безопасного состояния Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.