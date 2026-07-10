Лихачев заявил о резкой эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
- В Калининграде прошел очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. С конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на консультациях РФ-МАГАТЭ.
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"Главной темой разговора стал вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев акцентировал, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям", - сообщила госкорпорация "Росатом".