Лихачев заявил о резкой эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

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"Главной темой разговора стал вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев акцентировал, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям", - сообщила госкорпорация "Росатом".