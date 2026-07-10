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Лихачев заявил о резкой эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару - РИА Новости, 10.07.2026
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15:05 10.07.2026
Лихачев заявил о резкой эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

Лихачев: с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
  • В Калининграде прошел очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. С конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на консультациях РФ-МАГАТЭ.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
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"Главной темой разговора стал вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев акцентировал, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям", - сообщила госкорпорация "Росатом".
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ЭнергодарРоссияКалининградАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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