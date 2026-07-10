"Росатом": Киев не подал напряжение на отремонтированную ЛЭП "Днепровская"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ремонт высоковольтной линии электропередачи «Днепровская» для ЗАЭС был проведен специалистами Минобороны России, Росгвардии, Россетей и коллективом станции.
- Напряжение на отремонтированную ЛЭП «Днепровская» так и не подано украинской стороной, сообщила госкорпорация «Росатом».
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Напряжение на отремонтированную ЛЭП "Днепровская" для ЗАЭС так и не подано украинской стороной, сообщила госкорпорация "Росатом".
В контексте восстановления электроснабжения ЗАЭС гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев отметил огромную работу по ремонту высоковольтной линии электропередачи "Днепровская", проделанную в последние недели Минобороны России, Росгвардией и специалистами Россетей совместно с коллективом станции.
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"Однако до сих пор напряжение так и не подано украинской стороной на отремонтированную линию", - говорится в сообщении.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли главы "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня. На станции заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Питание ЛЭП "Днепровская" осуществляется со стороны Украины. МАГАТЭ 26 июня сообщило, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.