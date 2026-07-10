Бразильский полузащитник Кристиан перешел в "Краснодар"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Краснодар" подписал контракт с бразильским полузащитником Кристианом из "Крузейро".
- Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2030 года.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Краснодар" подписал контракт с бразильским полузащитником Кристианом из "Крузейро", сообщается в Telegram-канале российского клуба.
Соглашение со спортсменом рассчитано до лета 2030 года.
Кристиану 25 лет, он выступал за "Крузейро" с января 2025 года. В сезоне-2025/26 спортсмен сыграл 33 матча и забил восемь мячей. Спортсмен также выступал за бразильские клубы "Атлетико Паранаэнсе" и "Жувентуде". По версии Transfermarkt, стоимость Кристиана оценивается в 12 млн евро.
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