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В Ленинградской области перезахоронили останки узников "Дулага-102" - РИА Новости, 10.07.2026
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13:44 10.07.2026
В Ленинградской области перезахоронили останки узников "Дулага-102"

В Волосово перезахоронили останки 543 узников фашистского концлагеря "Дулаг-102"

© Фото : Следком Ленинградской области/MAXЦеремония перезахоронения останков 543 узников фашистского концлагеря "Дулаг-102" в Волосовском районе Ленинградской области
Церемония перезахоронения останков 543 узников фашистского концлагеря Дулаг-102 в Волосовском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Следком Ленинградской области/MAX
Церемония перезахоронения останков 543 узников фашистского концлагеря "Дулаг-102" в Волосовском районе Ленинградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волосовском районе Ленинградской области состоялась церемония перезахоронения останков 543 узников концлагеря «Дулаг-102».
  • Церемония прошла на воинском участке Захонье Рабитицкого кладбища в городе Волосово в рамках проекта «Без срока давности».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Церемония перезахоронения останков 543 узников фашистского концлагеря "Дулаг-102" состоялось в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.
Волосовском районе Ленинградской сотрудники следственного управления приняли участие в траурно-торжественной церемонии перезахоронения останков узников концлагеря "Дулаг-102", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что церемония перезахоронения останков 543 воинов-узников концлагеря состоялась на воинском участке Захонье Рабитицкого кладбища в городе Волосово в рамках реализации проекта "Без срока давности".
В 2023 году, напомнили в СУСК, было обнаружено массовое захоронение советских граждан и военнопленных времен Великой Отечественной войны, содержащихся в пересыльном концлагере "Дулаг-102", который действовал на территории местного известкового завода примерно с сентября 1941 до конца 1943 года, где были замучены и убиты по разным данным от 6 тысяч до 9 тысяч человек.
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