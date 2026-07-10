В Ленинградской области перезахоронили останки узников "Дулага-102"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волосовском районе Ленинградской области состоялась церемония перезахоронения останков 543 узников концлагеря «Дулаг-102».
- Церемония прошла на воинском участке Захонье Рабитицкого кладбища в городе Волосово в рамках проекта «Без срока давности».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Церемония перезахоронения останков 543 узников фашистского концлагеря "Дулаг-102" состоялось в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.
"В Волосовском районе Ленинградской сотрудники следственного управления приняли участие в траурно-торжественной церемонии перезахоронения останков узников концлагеря "Дулаг-102", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что церемония перезахоронения останков 543 воинов-узников концлагеря состоялась на воинском участке Захонье Рабитицкого кладбища в городе Волосово в рамках реализации проекта "Без срока давности".
В 2023 году, напомнили в СУСК, было обнаружено массовое захоронение советских граждан и военнопленных времен Великой Отечественной войны, содержащихся в пересыльном концлагере "Дулаг-102", который действовал на территории местного известкового завода примерно с сентября 1941 до конца 1943 года, где были замучены и убиты по разным данным от 6 тысяч до 9 тысяч человек.