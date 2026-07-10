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Си Цзиньпин призвал КНДР укреплять стратегическое взаимодействие - РИА Новости, 10.07.2026
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19:06 10.07.2026
Си Цзиньпин призвал КНДР укреплять стратегическое взаимодействие

Си Цзиньпин: КНР и КНДР должны укреплять стратегическое взаимодействие

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять стратегическое взаимодействие между Китаем и КНДР.
  • Он отметил важность создания благоприятной внешней среды для следования социалистическому пути обеих стран.
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай и КНДР должны укреплять стратегическое взаимодействие, твердо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече премьером кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.
Пак Тхэ Сон 10-12 июля находится в КНР с официальным визитом для участия в мероприятиях, посвященных 65-й годовщине со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между КНДР и Китаем.
"Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Китаем и КНДР заложил важную политическую и правовую основу для укрепления боевого товарищества двух народов, скрепленного кровью", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил необходимость укреплять стратегическое доверие и ускорять реализацию достигнутых лидерами двух стран договоренностей.
"Мы должны укреплять стратегическое взаимодействие, твердо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития, а также создавать благоприятную внешнюю среду для того, чтобы обе страны могли следовать социалистическому пути, соответствующему их национальным условиям", - указал Си Цзиньпин.
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