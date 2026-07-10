Си Цзиньпин призвал КНДР укреплять стратегическое взаимодействие

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять стратегическое взаимодействие между Китаем и КНДР.

Он отметил важность создания благоприятной внешней среды для следования социалистическому пути обеих стран.

ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай и КНДР должны укреплять стратегическое взаимодействие, твердо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече премьером кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.

Пак Тхэ Сон 10-12 июля находится в КНР с официальным визитом для участия в мероприятиях, посвященных 65-й годовщине со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между КНДР и Китаем.

"Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Китаем и КНДР заложил важную политическую и правовую основу для укрепления боевого товарищества двух народов, скрепленного кровью", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

Он отметил необходимость укреплять стратегическое доверие и ускорять реализацию достигнутых лидерами двух стран договоренностей.