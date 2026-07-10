Патриарх Кирилл поздравил министра спорта России с 45-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл поздравил министра спорта РФ Михаила Дегтярева с 45-летием.
- В патриаршем поздравлении отмечается, что благодаря усилиям министра реализуются значимые спортивные проекты, а также выражается признательность за внимание к служению Русской православной церкви.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра спорта РФ Михаила Дегтярева с 45-летием, выразив ему признательность за внимание к служению Русской православной церкви (РПЦ).
"Благодаря вашим усилиям в нашей стране реализуются значимые спортивные проекты, направленные на приобщение сограждан к здоровому образу жизни и повышение международного престижа России. Выражая признательность за внимание к служению Русской православной церкви, желаю Вам душевной и телесной крепости, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах", - говорится в патриаршем поздравления на сайте РПЦ.
Патриарх также отметил ответственность, профессионализм, целеустремленность и труды министра на пользу Отечества.
Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (ныне Самара) в семье медиков.
Дегтярев исполняет обязанности министра спорта с 14 мая 2024 года. 13 декабря 2024 года он был избран президентом Олимпийского комитета России. С 10 декабря 2025 года Дегтярев - председатель Олимпийского комитета России. Он также входит в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.