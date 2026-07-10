Патриарх Кирилл поздравил министра спорта России с 45-летием

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил министра спорта РФ Михаила Дегтярева с 45-летием, выразив ему признательность за внимание к служению Русской православной церкви (РПЦ).

Дегтярев исполняет обязанности министра спорта с 14 мая 2024 года. 13 декабря 2024 года он был избран президентом Олимпийского комитета России. С 10 декабря 2025 года Дегтярев - председатель Олимпийского комитета России. Он также входит в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.