В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На субботу, 11 июля, в Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
- «Желтый» уровень погодной опасности объявлен из-за грозы, которая ожидается на территории Санкт-Петербурга с 6 до 21 часа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен на субботу в Санкт-Петербурге из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, с 6 до 21 часа 11 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозой", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей проявлять особую осторожность.
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