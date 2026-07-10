Рейтинг@Mail.ru
Консультации России и МАГАТЭ были напряженными, заявил Гросси - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 10.07.2026 (обновлено: 18:33 10.07.2026)
Консультации России и МАГАТЭ были напряженными, заявил Гросси

Гросси: консультации России и МАГАТЭ были напряженными, но продуктивными

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал консультации с российской делегацией напряженными, но продуктивными.
  • Встреча прошла в Калининграде.
  • Стороны обсудили в том числе ситуацию на ЗАЭС.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал консультации с российской делегацией напряженными.
"Я согласен с этим. Тем не менее они были продуктивными, <...> интенсивными", — сказал он журналистам.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Михаил Ульянов: МАГАТЭ должно жестче реагировать на угрозы ЗАЭС
Вчера, 08:00
Встреча прошла сегодня в Калининграде. Российскую группу возглавил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев. Стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Лихачев рассказал, что с середины марта станция подверглась атакам дронов более 460 раз, а ударам артиллерии — свыше 15. В городе-спутнике Запорожской АЭС — Энергодаре за этот период погибли шесть человек, еще 43 пострадали.
Замалчивание происходящего глава "Росатома" назвал поощрением дальнейшей эскалации. Он отметил роль МАГАТЭ в решении значительной части проблем, но призвал агентство дать публичную оценку действиям Украины. По его словам, в докладах организации не в полной мере отражается масштаб угрозы.
Гросси назвал вопрос безопасности ЗАЭС очень деликатным и чувствительным. Он указал на недопустимость нападений на подобные объекты и заявил о готовности предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем. По его словам, агентство прилагает все усилия для защиты атомных станций.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Глава МАГАТЭ объяснил, почему перезапуск ЗАЭС невозможен
15 марта, 17:29
 
В миреРоссияКалининградРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала