Консультации России и МАГАТЭ были напряженными, заявил Гросси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал консультации с российской делегацией напряженными, но продуктивными.
- Встреча прошла в Калининграде.
- Стороны обсудили в том числе ситуацию на ЗАЭС.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал консультации с российской делегацией напряженными.
"Я согласен с этим. Тем не менее они были продуктивными, <...> интенсивными", — сказал он журналистам.
Встреча прошла сегодня в Калининграде. Российскую группу возглавил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев. Стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Лихачев рассказал, что с середины марта станция подверглась атакам дронов более 460 раз, а ударам артиллерии — свыше 15. В городе-спутнике Запорожской АЭС — Энергодаре за этот период погибли шесть человек, еще 43 пострадали.
Замалчивание происходящего глава "Росатома" назвал поощрением дальнейшей эскалации. Он отметил роль МАГАТЭ в решении значительной части проблем, но призвал агентство дать публичную оценку действиям Украины. По его словам, в докладах организации не в полной мере отражается масштаб угрозы.
Гросси назвал вопрос безопасности ЗАЭС очень деликатным и чувствительным. Он указал на недопустимость нападений на подобные объекты и заявил о готовности предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем. По его словам, агентство прилагает все усилия для защиты атомных станций.
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