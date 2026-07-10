Консультации России и МАГАТЭ были напряженными, заявил Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал консультации с российской делегацией напряженными, но продуктивными.

Встреча прошла в Калининграде.

Стороны обсудили в том числе ситуацию на ЗАЭС.

КАЛИНИНГРАД, 10 июл — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал консультации с российской делегацией напряженными.

"Я согласен с этим. Тем не менее они были продуктивными, <...> интенсивными", — сказал он журналистам.

Встреча прошла сегодня в Калининграде. Российскую группу возглавил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев. Стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС .

Лихачев рассказал, что с середины марта станция подверглась атакам дронов более 460 раз, а ударам артиллерии — свыше 15. В городе-спутнике Запорожской АЭС — Энергодаре за этот период погибли шесть человек, еще 43 пострадали.

Замалчивание происходящего глава "Росатома" назвал поощрением дальнейшей эскалации. Он отметил роль МАГАТЭ в решении значительной части проблем, но призвал агентство дать публичную оценку действиям Украины. По его словам, в докладах организации не в полной мере отражается масштаб угрозы.