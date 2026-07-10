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Гросси: МАГАТЭ делает все для безопасности персонала атомных станций - РИА Новости, 10.07.2026
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15:23 10.07.2026 (обновлено: 15:42 10.07.2026)

Гросси: МАГАТЭ делает все для безопасности персонала атомных станций

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство прилагает все усилия для обеспечения безопасности персонала атомных станций.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии прилагает все усилия к обеспечению безопасности персонала атомных станций, заявил его глава Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости о терроре Киева против Запорожской АЭС.
«
"Я рассматриваю это как глава МАГАТЭ с приложением всех усилий в рамках моих полномочий, чтобы обеспечить безопасность сотрудников атомных станций, их семей, мест их проживания", - сказал он журналистам по итогам консультаций с российской стороной в Калининграде.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Вооруженные силы УкраиныМАГАТЭРоссияКалининградРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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