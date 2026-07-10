Гросси: МАГАТЭ делает все для безопасности персонала атомных станций

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии прилагает все усилия к обеспечению безопасности персонала атомных станций, заявил его глава Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости о терроре Киева против Запорожской АЭС.