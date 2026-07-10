Гросси: МАГАТЭ делает все для безопасности персонала атомных станций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство прилагает все усилия для обеспечения безопасности персонала атомных станций.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии прилагает все усилия к обеспечению безопасности персонала атомных станций, заявил его глава Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости о терроре Киева против Запорожской АЭС.
«
"Я рассматриваю это как глава МАГАТЭ с приложением всех усилий в рамках моих полномочий, чтобы обеспечить безопасность сотрудников атомных станций, их семей, мест их проживания", - сказал он журналистам по итогам консультаций с российской стороной в Калининграде.