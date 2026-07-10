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Гросси рассказал о деятельности персонала МАГАТЭ на АЭС - РИА Новости, 10.07.2026
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15:22 10.07.2026 (обновлено: 16:11 10.07.2026)
Гросси рассказал о деятельности персонала МАГАТЭ на АЭС

Гросси: персонал МАГАТЭ на объектах присутствия пытается минимизировать проблемы

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым пресс-конференции в Калининграде. 10 июля 2026
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым пресс-конференции в Калининграде. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым пресс-конференции в Калининграде. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Персонал МАГАТЭ на объектах присутствия пытается минимизировать проблемы, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
  • Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в Калининграде.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Персонал Международного агентства по атомной энергии на объектах присутствия не просто следит, а пытается минимизировать проблемы, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мои сотрудники есть не только на ЗАЭС, но и на всех объектах, где есть проблемы. Мы не просто наблюдаем, мы пытаемся - иногда успешно, иногда нет - но мы всегда вовлечены с целью минимизировать печальные ситуации, в которые вовлечены люди", - сказал он журналистам после консультаций МАГАТЭ с российской стороной, отвечая на вопрос РИА Новости о терроре Киева против Запорожской АЭС.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
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МАГАТЭРафаэль ГроссиКалининградРоссияАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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