Гросси рассказал о деятельности персонала МАГАТЭ на АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Персонал МАГАТЭ на объектах присутствия пытается минимизировать проблемы, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
- Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в Калининграде.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Персонал Международного агентства по атомной энергии на объектах присутствия не просто следит, а пытается минимизировать проблемы, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мои сотрудники есть не только на ЗАЭС, но и на всех объектах, где есть проблемы. Мы не просто наблюдаем, мы пытаемся - иногда успешно, иногда нет - но мы всегда вовлечены с целью минимизировать печальные ситуации, в которые вовлечены люди", - сказал он журналистам после консультаций МАГАТЭ с российской стороной, отвечая на вопрос РИА Новости о терроре Киева против Запорожской АЭС.
Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.
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