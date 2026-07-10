Гросси рассказал о деятельности персонала МАГАТЭ на АЭС

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Персонал Международного агентства по атомной энергии на объектах присутствия не просто следит, а пытается минимизировать проблемы, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в пятницу в Калининграде. Делегации возглавляли руководители "Росатома" и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси.