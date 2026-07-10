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Голикова рассказала об интересе россиян к здоровому питанию - РИА Новости, 10.07.2026
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16:33 10.07.2026
Голикова рассказала об интересе россиян к здоровому питанию

Голикова: более 90 процентов россиян интересуются здоровым питанием

© Depositphotos.com / e.m.mitroshin.gmail.comЗдоровое питание
Здоровое питание - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Depositphotos.com / e.m.mitroshin.gmail.com
Здоровое питание. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 90% россиян интересуются здоровым питанием, но только 17% питаются правильно, заявила Татьяна Голикова.
  • 53% россиян пока не могут изменить свои пищевые привычки.
  • Власти работают с производителями и продавцами продуктов для расширения ассортимента товаров для здорового питания и продолжат эту работу вместе с Минсельхозом России.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 90% россиян интересуются здоровым питанием, но только 17% питаются правильно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В московском Центре международной торговли 9-10 июля проходит II Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
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"Посмотрите на последний опрос ВЦИОМ, который был опубликован буквально 4 июня 2026 года. (Согласно данным - ред.) 92% интересуются здоровым питанием, и лишь только 17% питаются правильно", - сказала Голикова на пленарной сессии "Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика".
Она добавила, что 53% россиян пока не могут изменить свои пищевые привычки. По словам вице-премьера, в России важно развивать индивидуальные программы питания и больше рассказывать людям не о диетах, а о биохимии питания.
По словам заместителя председателя правительства, власти работают с производителями и продавцами продуктов, чтобы расширять ассортимент товаров для здорового питания. Эту работу, уточнила вице-премьер, продолжат вместе с Минсельхозом России.
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