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Евродепутаты Италии обратились к главе футбольной федерации из-за Балогана - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
15:11 10.07.2026
Евродепутаты Италии обратились к главе футбольной федерации из-за Балогана

Евродепутаты Италии обратились к главе футбольной федерации из-за скандала на ЧМ

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaНападающий сборной США Фоларин Балоган
Нападающий сборной США Фоларин Балоган - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
Нападающий сборной США Фоларин Балоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 30 итальянских евродепутатов обратились к главе национальной федерации футбола с призывом о расследовании решения ФИФА приостановить автоматическую дисквалификацию Фоларина Балогана.
  • Депутаты выразили сомнения относительно независимости и беспристрастности дисциплинарных процедур ФИФА.
  • В письме выражены опасения относительно соблюдения принципа политической нейтральности президентом ФИФА Джанни Инфантино и возможного давления после телефонного разговора с Трампом.
РИМ, 10 июл – РИА Новости. Более 30 итальянских евродепутатов обратились к главе национальной федерации футбола с призывом о расследовании ситуации с решением Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана за красную карточку на чемпионате мира в Северной Америке, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
"Дело Балогана не должно быть забыто, поскольку оно ставит под серьезное сомнение независимость и беспристрастность дисциплинарных процедур ФИФА. В письме президенту FIGC Джованни Малаго, которое я запустила и которое подписали 32 депутата Европарламента от "Движения пяти звезд", Демократической партии и Итальянской социалистической партии, мы призываем федерацию инициировать независимое расследование комитетом по этике ФИФА", - говорится в коммюнике от имени депутата от оппозиционного "Движения" Каролины Мораче.
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В письме, сообщила она, содержатся опасения относительно соблюдения президентом ФИФА Джанни Инфантино принципа политической нейтральности. Авторы запроса, отметила Мораче, хотят проверить, оказывалось ли после телефонного разговора президента США Трампа с Инфантино какое-либо давление с целью отмены дисквалификации Балогана.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев со счетом 2:0. Балоган открыл счет в матче, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. По правилам игрок должен был пропустить следующий матч - встречу 1/8 финала против бельгийцев 6 июля. Однако ФИФА изменила решение и позволила ему выступать.
Президент США Дональд Трамп 5 июля заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
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ФутболВ миреСШАИталияБосния и ГерцеговинаФоларин БалоганТарик МухаремовичДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)FIGCЕвропарламентЧМ по футболу 2026
 
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