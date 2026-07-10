Евродепутаты Италии обратились к главе футбольной федерации из-за Балогана

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 30 итальянских евродепутатов обратились к главе национальной федерации футбола с призывом о расследовании решения ФИФА приостановить автоматическую дисквалификацию Фоларина Балогана.

Депутаты выразили сомнения относительно независимости и беспристрастности дисциплинарных процедур ФИФА.

В письме выражены опасения относительно соблюдения принципа политической нейтральности президентом ФИФА Джанни Инфантино и возможного давления после телефонного разговора с Трампом.

РИМ, 10 июл – РИА Новости. Более 30 итальянских евродепутатов обратились к главе национальной федерации футбола с призывом о расследовании ситуации с решением Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана за красную карточку на чемпионате мира в Северной Америке, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

"Дело Балогана не должно быть забыто, поскольку оно ставит под серьезное сомнение независимость и беспристрастность дисциплинарных процедур ФИФА . В письме президенту FIGC Джованни Малаго, которое я запустила и которое подписали 32 депутата Европарламента от "Движения пяти звезд", Демократической партии и Итальянской социалистической партии, мы призываем федерацию инициировать независимое расследование комитетом по этике ФИФА", - говорится в коммюнике от имени депутата от оппозиционного "Движения" Каролины Мораче.

В письме, сообщила она, содержатся опасения относительно соблюдения президентом ФИФА Джанни Инфантино принципа политической нейтральности. Авторы запроса, отметила Мораче, хотят проверить, оказывалось ли после телефонного разговора президента США Трампа с Инфантино какое-либо давление с целью отмены дисквалификации Балогана.

Сборная США 1 июля обыграла боснийцев со счетом 2:0. Балоган открыл счет в матче, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. По правилам игрок должен был пропустить следующий матч - встречу 1/8 финала против бельгийцев 6 июля. Однако ФИФА изменила решение и позволила ему выступать.