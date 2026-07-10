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В Нидерландах произошли беспорядки после игры Марокко и Франции - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
11:28 10.07.2026 (обновлено: 12:42 10.07.2026)
В Нидерландах произошли беспорядки после игры Марокко и Франции

В Нидерландах после победы Франции над Марокко на ЧМ начались беспорядки

© AP Photo / Mouneb TaimБолельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды
Болельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Mouneb Taim
Болельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нескольких городах Нидерландов произошли беспорядки после матча чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Франции.
  • В Гааге участники массовых гуляний забрасывали полицейских стеклянными бутылками, после чего спецподразделение разогнало толпу.
  • В Роттердаме и Амстердаме полиция при поддержке спецподразделений разогнала собравшихся болельщиков, которые забрасывали сотрудников правопорядка различными предметами.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Беспорядки после матча чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Франции, завершившегося победой французов, произошли в ночь на пятницу в Гааге, Роттердаме и Амстердаме, сообщил портал Nu.nl.
"В нескольких городах Нидерландов болельщики вышли на улицы после матча, в котором Франция одержала победу со счетом 2:0. В некоторых местах ситуация обострилась", - пишет портал.
© AP Photo / Mouneb TaimБолельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды
Болельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Mouneb Taim
Болельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды
В Гааге, в районе Схилдерсвейк, участники массовых гуляний забрасывали полицейских стеклянными бутылками. После неоднократных предупреждений около часа ночи спецподразделение полиции разогнало толпу. Несколько человек были задержаны.
В Роттердаме после матча на улицах оставались сотни болельщиков. Попытки общественных активистов убедить людей разойтись не увенчались успехом, после чего полиция при поддержке спецподразделений разогнала собравшихся. Сотрудников правопорядка забросали яйцами.
В Амстердаме болельщики также забрасывали полицейских различными предметами и запускали фейерверки. Для разгона толпы полиция задействовала спецподразделение и восемь служебных собак. После вмешательства правоохранителей ситуация нормализовалась.
Футболисты сборной Франции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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