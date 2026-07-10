Болельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды

Болельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды

© AP Photo / Mouneb Taim Болельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды

В Нидерландах произошли беспорядки после игры Марокко и Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ В нескольких городах Нидерландов произошли беспорядки после матча чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Франции.

В Гааге участники массовых гуляний забрасывали полицейских стеклянными бутылками, после чего спецподразделение разогнало толпу.

В Роттердаме и Амстердаме полиция при поддержке спецподразделений разогнала собравшихся болельщиков, которые забрасывали сотрудников правопорядка различными предметами.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Беспорядки после матча чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Франции, завершившегося победой французов, произошли в ночь на пятницу в Гааге, Роттердаме и Амстердаме, сообщил портал Беспорядки после матча чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Франции, завершившегося победой французов, произошли в ночь на пятницу в Гааге, Роттердаме и Амстердаме, сообщил портал Nu.nl

"В нескольких городах Нидерландов болельщики вышли на улицы после матча, в котором Франция одержала победу со счетом 2:0. В некоторых местах ситуация обострилась", - пишет портал.

© AP Photo / Mouneb Taim Болельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды © AP Photo / Mouneb Taim Болельщики сборной Марокко после матча чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко в Гааге, Нидерланды

В Гааге, в районе Схилдерсвейк, участники массовых гуляний забрасывали полицейских стеклянными бутылками. После неоднократных предупреждений около часа ночи спецподразделение полиции разогнало толпу. Несколько человек были задержаны.

В Роттердаме после матча на улицах оставались сотни болельщиков. Попытки общественных активистов убедить людей разойтись не увенчались успехом, после чего полиция при поддержке спецподразделений разогнала собравшихся. Сотрудников правопорядка забросали яйцами.