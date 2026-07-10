Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Западного Чешира и Честера запретил жителям Нортуича вывешивать английские флаги на улице перед матчем сборной Англии против Норвегии.
- Местные власти объяснили запрет опасностью флагов для автомобилистов, однако жители отказываются убирать их, пока команда Англии остается в чемпионате.
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Совет Западного Чешира и Честера запретил жителям города Нортуич вывешивать английские флаги на улице перед матчем сборной Англии против Норвегии в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу, сообщила британская газета Daily Mail.
"Совет разослал домовладельцам письма, в которых указал, что вывешивание флагов "незаконно" и их размещение может приравниваться к "антиобщественному поведению", - написала газета.
Местные органы власти заявили, что флаги на улице могут представлять опасность для автомобилистов.
"В Западном Чешире уже были случаи, когда флаги падали на автомобили и закрывали дорожные знаки, представляя опасность для участников дорожного движения", - объяснила причину запрета Daily Mail.
Несмотря на это, жители города отказываются убирать их до тех пор, пока команда Англии остается в чемпионате, сообщает газета.
Движение по вывешиванию флагов, которое получило название операция "поднимем знамена", в прошлом году охватило как улицы крупных городов, так и магистрали по всей стране. Участники обвиняют местные власти в двойных стандартах, так как те убирают с улиц национальные флаги якобы из "соображений безопасности", оставляя при этом палестинские флаги.