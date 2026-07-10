Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Западного Чешира и Честера запретил жителям Нортуича вывешивать английские флаги на улице перед матчем сборной Англии против Норвегии.

Местные власти объяснили запрет опасностью флагов для автомобилистов, однако жители отказываются убирать их, пока команда Англии остается в чемпионате.

ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Совет Западного Чешира и Честера запретил жителям города Нортуич вывешивать английские флаги на улице перед матчем сборной Англии против Норвегии в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу, сообщила британская газета Совет Западного Чешира и Честера запретил жителям города Нортуич вывешивать английские флаги на улице перед матчем сборной Англии против Норвегии в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу, сообщила британская газета Daily Mail

"Совет разослал домовладельцам письма, в которых указал, что вывешивание флагов "незаконно" и их размещение может приравниваться к "антиобщественному поведению", - написала газета.

Местные органы власти заявили, что флаги на улице могут представлять опасность для автомобилистов.

"В Западном Чешире уже были случаи, когда флаги падали на автомобили и закрывали дорожные знаки, представляя опасность для участников дорожного движения", - объяснила причину запрета Daily Mail.

Несмотря на это, жители города отказываются убирать их до тех пор, пока команда Англии остается в чемпионате, сообщает газета.