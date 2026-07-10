FIS отказалась снимать ограничения с россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заранее обсуждала решение МОК о снятии ограничений с российских спортсменов и ответила отказом.
- FIS сохранит прежние правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон и проведет тщательную оценку ситуации для принятия решения по сезону-2026/27.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что организация заранее обсуждала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов и на данный момент ответила отказом.
Исполком МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что организация сохранит прежние правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон и проведет тщательную оценку ситуации для принятия решения по сезону-2026/27.
"На данный момент мы сказали нет. Решение FIS пока остается в силе. Мы знали, что решение МОК будет принято, и у нас было совещание, где мы получили информацию и обсудили этот вопрос. Я должна сказать, что для меня лично и для Федерации лыжных видов спорта Норвегии ничего не изменилось. FIS не хотела возвращения России, но CAS постановил, что им должна быть предоставлена возможность вернуться в качестве нейтральных спортсменов", - цитирует Дюрхауг TV2.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.