FIS отказалась снимать ограничения с россиян

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что организация заранее обсуждала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов и на данный момент ответила отказом.

В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.