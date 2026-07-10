ФИФА выделит миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФИФА выделит один миллион долларов США из своего гуманитарного фонда для поддержки ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле.
- Средства пойдут на срочную гуманитарную помощь пострадавшим, помощь населенным пунктам и поддержку аварийно-спасательных работ.
- В конце июня Венесуэла пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые вызвали многочисленные разрушения и привели к гибели 3889 человек.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) выделит из своего гуманитарного фонда один миллион долларов США для поддержки усилий по ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, сообщается на сайте организации.
Средства пойдут на срочную гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия, помощь населенным пунктам, а также на поддержку аварийно-спасательных работ.
Венесуэла в конце июня пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. После землетрясений власти начали масштабную проверку технического состояния зданий и организовали временное размещение жителей, покинувших свои дома. Число погибших на 10 июля возросло до 3889 человек, в пунктах временного размещения находится 16 891 человек.