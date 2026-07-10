Фетисов дал совет ФХР по допуску российских хоккеистов

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"Я не знаю, кто в ФХР ведет переговоры с международной федерацией. Но мы же видим, что многие наши федерации по другим видам спорта, которые имеют хорошие отношения с международными структурами, уже получили право на выступления с флагом и гимном. И это ведь хороший пример. Я думаю, что всем в мире было бы интересно участие сборной России в чемпионате мира", - сказал Фетисов.