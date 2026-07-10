Фетисов дал совет ФХР по допуску российских хоккеистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что Федерации хоккея России стоит взять пример с других спортивных организаций, которые добились права выступать в международных соревнованиях с национальной символикой.
- Исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в тех видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что Федерации хоккея России (ФХР) стоит взять пример с других спортивных организаций страны, которые добились права выступать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Международная федерация хоккея (IIHF) с 2022 года не допускает сборные России к участию в чемпионатах мира. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в четверг заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в тех видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.
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"Я не знаю, кто в ФХР ведет переговоры с международной федерацией. Но мы же видим, что многие наши федерации по другим видам спорта, которые имеют хорошие отношения с международными структурами, уже получили право на выступления с флагом и гимном. И это ведь хороший пример. Я думаю, что всем в мире было бы интересно участие сборной России в чемпионате мира", - сказал Фетисов.
"Национальная хоккейная лига ведь показывает пример того, что все члены международной хоккейной семьи играют в Северной Америке. И в командах между ними нет никаких конфликтов и хейта, как это бывает в нынешних реалиях. Хотя они играют в брутальный вид спорта, где можно кого-то и покалечить. Но ничего такого между ними не происходит", - подчеркнул собеседник агентства.