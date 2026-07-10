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Эрмитажная кошка родила шестерых котят - РИА Новости, 10.07.2026
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18:04 10.07.2026
Эрмитажная кошка родила шестерых котят

Эрмитажная кошка Графиня родила шестерых котят

© Фото : Эрмитаж/TelegramЭрмитажная кошка Графиня родила 6 котят
Эрмитажная кошка Графиня родила 6 котят - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Эрмитаж/Telegram
Эрмитажная кошка Графиня родила 6 котят
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У эрмитажной кошки Графини родились шесть котят.
  • Музей будет искать новую семью для котят после того, как они окрепнут и привыкнут к лотку, а также после того, как им сделают все необходимые прививки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Шестеро котят родились у эрмитажной кошки Графини, сообщил Государственный Эрмитаж.
"9 июля на свет появились котята… сразу шестеро: рыжий (первым), бледно-рыжий с серебром, черный (последним) и три темных полосатика. Сейчас мама и малыши чувствуют себя отлично", - говорится в Telegram-канале музея.
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Сообщается, что определить пол новорожденных котят пока не удалось, как и придумать им клички.
"Предлагайте свои варианты в комментариях! Через два-три месяца, когда котята окрепнут, привыкнут к лотку, и им сделают все необходимые прививки, мы будем искать для них новую любящую семью", - сообщил Эрмитаж.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах живут порядка 50 котов и кошек.
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