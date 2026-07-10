Эрмитажная кошка родила шестерых котят

Сообщается, что определить пол новорожденных котят пока не удалось, как и придумать им клички.

"Предлагайте свои варианты в комментариях! Через два-три месяца, когда котята окрепнут, привыкнут к лотку, и им сделают все необходимые прививки, мы будем искать для них новую любящую семью", - сообщил Эрмитаж.

Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах живут порядка 50 котов и кошек.