Россияне были среди спортсменов, находившихся на базе в Ереване при обысках

Краткий пересказ от РИА ИИ На спортбазе «Олимпаван» в Ереване 6 июля провели обыск в рамках дела против лидера оппозиционной партии Гагика Царукяна.

В день обысков на базе находились около 60 спортсменов из США, Катара, России и Казахстана.

Американских спортсменов приютил один из армянских борцов, российских баскетболистов также разместили, а о местонахождении спортсменов из Катара и Казахстана информации нет.

ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Спортсмены из России и еще трех стран находились на спортбазе "Олимпаван" в Ереване во время проведенного там обыска 6 июля в рамках дела против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", главы Национального олимпийского комитета страны Гагика Царукяна, сообщил директор базы Ишхан Седракян.

Ранее представитель партии Ивета Тоноян заявила журналистам, что спортсменов из разных стран вывели со спортивной базы "Олимпаван" из-за обысков на объектах, принадлежащих Царукяну . По ее словам, силовики вывели участвующих в учебно-тренировочных сборах иностранных спортсменов, что является международным скандалом. Тоноян считает, что Международный олимпийский комитет и международные спортивные федерации обратят внимание на этот факт.

"В день обысков в "Олимпиаване" находились около 60 спортсменов из четырех стран - США , Катара, России и Казахстана - представлявших разные виды спорта", - заявил Седракян агентству Sputnik Армения

Он отметил, что спортсмены были удивлены. "Для них эта ситуация была абсурдом: спортсмену дают всего пять минут, чтобы собрать вещи, и он, приехавший из чужой страны, оказывается в неопределенной ситуации. В чем вина спортсмена во всей этой истории?" - отметил Седракян.

Он сообщил, что американских спортсменов приютил один из армянских борцов. Баскетболистов из России также разместили. При этом директору базы неизвестно, где находятся спортсмены из Катара и Казахстана.