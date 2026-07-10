Эрдоган и Трамп в Анкаре обсудили взаимодействие по Украине, заявил Фидан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели переговоры в Анкаре.
- На переговорах Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию на Украине и вопросы координации дальнейших шагов по Украине, сообщил Хакан Фидан.
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп на переговорах в Анкаре обсудили ситуацию на Украине и вопросы координации дальнейших шагов, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По словам главы турецкого МИД, украинская тематика стала одной из ключевых на переговорах лидеров двух стран.
Министр не привел дополнительных подробностей переговоров.
Турция с начала конфликта на Украине сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом, позиционируя себя в качестве посредника. При содействии Анкары ранее были заключены зерновая сделка и соглашения по обмену пленными, а турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности принять новые российско-украинские переговоры.