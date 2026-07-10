Эрдоган и Трамп в Анкаре обсудили взаимодействие по Украине, заявил Фидан

АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп на переговорах в Анкаре обсудили ситуацию на Украине и вопросы координации дальнейших шагов, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По словам главы турецкого МИД, украинская тематика стала одной из ключевых на переговорах лидеров двух стран.

Турция с начала конфликта на Украине сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом, позиционируя себя в качестве посредника. При содействии Анкары ранее были заключены зерновая сделка и соглашения по обмену пленными, а турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности принять новые российско-украинские переговоры.