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Эрдоган и Трамп в Анкаре обсудили взаимодействие по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 10.07.2026
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17:34 10.07.2026
Эрдоган и Трамп в Анкаре обсудили взаимодействие по Украине, заявил Фидан

Фидан: Эрдоган и Трамп обсудили синхронизацию дальнейших шагов по Украине

© Фото : представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели переговоры в Анкаре.
  • На переговорах Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию на Украине и вопросы координации дальнейших шагов по Украине, сообщил Хакан Фидан.
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп на переговорах в Анкаре обсудили ситуацию на Украине и вопросы координации дальнейших шагов, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию на Украине и синхронизацию шагов в этом направлении", — заявил Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Новые риски". Внезапное заявление Трампа об Украине поразило Запад
Вчера, 09:24
По словам главы турецкого МИД, украинская тематика стала одной из ключевых на переговорах лидеров двух стран.
Министр не привел дополнительных подробностей переговоров.
Турция с начала конфликта на Украине сохраняет контакты как с Москвой, так и с Киевом, позиционируя себя в качестве посредника. При содействии Анкары ранее были заключены зерновая сделка и соглашения по обмену пленными, а турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности принять новые российско-украинские переговоры.
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В миреТурцияУкраинаАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампХакан ФиданСаммит НАТО
 
 
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