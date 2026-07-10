Футболисты Динамо" разгромили "Динамо-2" со счетом 10:0

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты московского «Динамо» обыграли «Динамо-2» в товарищеском матче.
- Встреча завершилась победой основной команды со счетом 10:0.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" обыграли "Динамо-2" в товарищеском матче в рамках летних предсезонных сборов.
Встреча прошла на тренировочной базе "Динамо" в Новогорске (Московская область) и завершилась победой основной команды со счетом 10:0. В составе победителей по дублю оформили Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Иван Сергеев, по голу забили Эль-Мехди Маухуб, Ярослав Гладышев и Дмитрий Скопинцев, также автором автогола стал защитник "двойки" Александр Лубнин.
В следующем товарищеском матче "Динамо" 14 июля сыграет с московским ЦСКА.
Товарищеские матчи. Клубы
14 июля 2026 • начало в 11:00
Матч не начался