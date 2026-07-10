Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске

Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске

Девушки, утонувшие в Приморье, не собирались купаться и не умели плавать

Краткий пересказ от РИА ИИ Девушки, которые оказались в водоеме в парке Уссурийска, не умели плавать и не собирались купаться.

Подмытый берег обрушился, и девушки оказались в воде и стали тонуть.

Тела двух девушек найдены в водоеме в парке "Радужный".

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Девушки, утонувшие в водоеме в парке Уссурийска, не умели плавать и не собирались купаться, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК России по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

"Никто не умел плавать, и они не купались", — сказала она.

По словам собеседницы агентства, девушки подошли к воде, но подмытый берег обрушился. Там было глубоко, девушки стали тонуть. Одной из них сумел помочь очевидец.