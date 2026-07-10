Девушки, утонувшие в Приморье, не собирались купаться и не умели плавать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девушки, которые оказались в водоеме в парке Уссурийска, не умели плавать и не собирались купаться.
- Подмытый берег обрушился, и девушки оказались в воде и стали тонуть.
- Тела двух девушек найдены в водоеме в парке "Радужный".
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Девушки, утонувшие в водоеме в парке Уссурийска, не умели плавать и не собирались купаться, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК России по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
"Никто не умел плавать, и они не купались", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, девушки подошли к воде, но подмытый берег обрушился. Там было глубоко, девушки стали тонуть. Одной из них сумел помочь очевидец.
Инцидент произошел в парке отдыха и спорта "Радужный" накануне. Спасатели извлекли из водоема тела двух девушек 2008 и 2005 годов рождения. Третью, 2006 года рождения, спасли сотрудники базы. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, погибшие были сестрами, одна из которых отмечала 18-летие, третья девушка — их подруга. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.