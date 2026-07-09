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Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в Уссурийске - РИА Новости, 09.07.2026
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15:35 09.07.2026 (обновлено: 15:40 09.07.2026)
Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в Уссурийске

В Уссурийске нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке "Радужный"

© Фото : МЧС Приморского края/MAXСпасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске. 9 июля 2026
Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МЧС Приморского края/MAX
Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске. 9 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели вели поиск двух девушек, предварительно, утонувших в парке отдыха и спорта "Радужный" в Уссурийске.
  • Тела девушек достали из водоема и передали полиции.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске, сообщил региональный главк МЧС России.
Ранее в четверг ведомство сообщило, что спасатели ищут двух девушек 2008 и 2005 годов рождения, предположительно, утонувших в водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный" Уссурийска. Третью девушку - 2006 года рождения - спасли сотрудники базы.
"Сотрудники МЧС России извлекли из водоема тела двух утонувших девушек и передали их полиции", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияУссурийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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