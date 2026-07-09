Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске, сообщил региональный главк МЧС России.

Ранее в четверг ведомство сообщило, что спасатели ищут двух девушек 2008 и 2005 годов рождения, предположительно, утонувших в водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный" Уссурийска. Третью девушку - 2006 года рождения - спасли сотрудники базы.