Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в Уссурийске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели вели поиск двух девушек, предварительно, утонувших в парке отдыха и спорта "Радужный" в Уссурийске.
- Тела девушек достали из водоема и передали полиции.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Спасатели нашли тела двух девушек, утонувших в водоеме в парке в приморском Уссурийске, сообщил региональный главк МЧС России.
Ранее в четверг ведомство сообщило, что спасатели ищут двух девушек 2008 и 2005 годов рождения, предположительно, утонувших в водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный" Уссурийска. Третью девушку - 2006 года рождения - спасли сотрудники базы.
"Сотрудники МЧС России извлекли из водоема тела двух утонувших девушек и передали их полиции", - говорится в сообщении.