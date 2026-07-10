Минпросвещения разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения России разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов.
- Ведомство предлагает максимально исключить гаджеты для детей до 2–3 лет и ограничить экранное время в зависимости от возраста: до 20 минут в день для детей 2–3 лет, до одного часа — для детей 3–7 лет, до полутора часов — для детей 7–11 лет, до двух часов — для подростков 11–16 лет.
- Важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минпросвещения России разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста, следует из письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, Минпросвещения РФ рекомендует ограничивать использование цифровых технологий с учетом возраста ребенка. Так, для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, такими как подвижные игры, творчество и семейное общение.
Для детей 2-3 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день, для детей 3-7 лет - одного часа в день, для детей 7-11 лет - полутора часов, а для подростков 11-16 лет - двух часов в день.
Из документа следует, что важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка.